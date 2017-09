Vilce: “Hay que ir a buscar a Pico los puntos perdidos”

Se observaba desde los amistosos ante Brown de Madryn y Fernández Oro que al equipo le iba a costar sin un referente de área, lo que se ratificó el domingo en La Visera más allá de la entrega de Gustavo Del Prete. Durante el complemento, a pedido de Henry Homann, el que se movió más cerca de los centrales fue Matías Sosa, aunque después volvió a recostarse por la derecha.

En la mitad de la cancha, ante la ausencia de Fabio Giménez por acumulación de amarillas, Eduardo Vilce asumió el rol de mediocampista central solo, a la vieja escuela de las tácticas futboleras. “Es una posición que conozco y me gusta mucho. En el primer tiempo me costó un poco más manejar la pelota y en el segundo mejoré, aunque creo que nos equivocamos un poco en buscar tanto con los pelotazos”, analizó el ex Unión Aconquija y Chaco For Ever.

Nadie oculta las pretensiones del Albinegro en la presente temporada, y ante semejante panorama y presupuesto, repartir puntos en casa contra uno de los ascendidos recientemente arroja un balance negativo. “Son partidos que hay que ganar por nuestras obligaciones, pero ahora vamos a tener que ir a buscar a Pico los puntos perdidos en casa”, adelantó.

Con mucho camino por recorrer todavía, no se dramatiza el empate en casa, “pero hubiera sido lindo arrancar ganando”, reconoció el 5.

2 canales lo transmitirán.

La segunda presentación albinegra en la temporada será televisada en directo por el Canal 10 de Río Negro y el 3 de La Pampa desde General Pico.

Planteo repetido

Pasan los campeonatos y se repite la receta de los rivales en la cancha del Albinegro. “Tenemos que asumir que así nos van a jugar. Pasa por nosotros encontrar las variantes, jugando por abajo y con mucha movilidad. Rivadavia fue muy efectivo y a nosotros nos faltó para terminar la jugada, pero igual generamos muchas situaciones”, aclaró el futbolista.

Afianzado en el once de Cipo, Vilce es número puesto de cara a lo que viene, seguramente como doble cinco para volver a apoyarse en un compañero para la contención. Para la primera salida del año, la formación lucirá un 4-4-2 tradicional y en la semana se definirá quién deja su lugar para la primera aparición de Giménez en esta nueva campaña.

En el rival hay varios jugadores con pasado albinegro, como el arquero Nicolás Caprio, los mediocampistas Lucas Mellado y Jorge Gaitán, y el delantero Cristian Taborda.

Vuelven Seguel, Giménez y Morán

Transcurrido el debut como local, el técnico Henry Homann podrá contar para la segunda fecha con Nelson Seguel, Fabio Giménez y Jonathan Morán para pensar en el mejor 11 que se presentará en cancha de Ferro de General Pico.

Los dos primeros jugadores cumplieron la fecha de suspensión que arrastraban de la temporada pasada por acumulación de amarillas, mientras que el delantero dejó atrás una lesión muscular que lo privó de las últimas semanas junto a sus compañeros en la pretemporada.

Ya con el alta médica confirmada, la semana de prácticas será normal para el ex atacante de Gimnasia de Mendoza.

Al que todavía habrá que esperar algunos días más es Jorge Piñero Da Silva. El lungo misionero contaría como una opción, tal vez, para la tercera fecha del calendario, cuando en La Visera se dispute el clásico rionegrino.

En estos días comenzará con los primeros contactos con la pelota, después de largas semanas de sesiones para dejar atrás la distensión del ligamento interno de la rodilla derecha que sufrió en el partido de la Copa Argentina ante San Lorenzo, donde marcó un gol de cabeza.

LMdC