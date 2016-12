Una taxista cipoleña asistió un parto de emergencia en una casa

Una taxista cipoleña asistió un parto de emergencia en el barrio 130 viviendas cuando iba a realizar el traslado hasta el hospital. Cuando llegó a la casa de la mujer, hija de su pareja, ya tenía la cabeza del bebé asomándose. “Hice lo que me salió por instinto, y salió todo bien por suerte. Me asusté y lloré”, relató Silvia a LM Cipolletti.

La madre comenzó con contracciones a las 4 de la madrugada, y la ginecóloga del hospital le recomendó irse a su casa y volver a las 7 para la internación. A las 6 inició con trabajo de parto y llamaron urgente a Silvia para que la trasladen hasta el nosocomio local.

“Yo estaba en la terminal con un viaje, y tardé 4 minutos en cruzar la ciudad. Cuando entré a la habitación Ivana estaba con un pie en la cama, otro en el piso, y la cabeza del bebé se asomaba. Le pedí que haga fuerza hasta que salió”, explicó Silvia.

Cuando tuvo a la beba en sus brazos, le quitó la placenta que le cubría la cabeza, pero no sabía qué hacer con el cordón umbilical que colgaba. “No sabía si cortarlo o no. Le grité a un policía que estaba caminando y hablaba con los chicos de la base, pero nadie sabía. La ambulancia no llegaba y no me animé y lo dejé hasta que llegaron las enfermeras”, comentó.

“Felicitaciones”, fue lo primero que le dijeron las enfermeras. El bebé se encuentra en perfecto estado de salud, y la madre, Ivana, está internada por la sutura.

A las 10, durante el horario de visita, Silvia y Zafira Luján –como llamaron a la beba- se rencontraron en el hospital y compartieron un momento juntas

Info: LMDC