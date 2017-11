Una madre denuncia que el papá se llevó a sus hijos y nunca más los devolvió

Aunque el hombre se comunica de vez en cuando con un número de celular desconocido, ella no tiene noticias de sus hijos ni respuestas rápidas por parte de la Justicia. Por esta razón, decidió comenzar una campaña a través de las redes sociales para encontrarlos. Dice que la familia de su ex la amenaza constantemente.

Jenny, como la conocen, tiene 28 años y el padre de los nenes 30. Su relación duró ocho años, tuvieron dos hijos pero se separaron con denuncias por violencia de género de por medio.

La mujer rehízo su vida y tuvo otro bebé, lo que según ella su ex nunca pudo superar. “En 2016 vivía en Roca y me acuerdo que me llamó para pedirme la llave de mi departamento porque quería buscar unas camperas que se había olvidado. Se las di, él fue a la vivienda pero no quiso salir más, la usurpó. Intentó alejarme de mis hijos, se quedó con mi ropa, electrodomésticos y hasta con mi DNI. Ese mismo día intenté sacarlo, gritamos, él me golpeó y aunque volví al día siguiente no cambió nada”, recordó.

Jenny hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y logró que el juez le diera una restricción de acercamiento a su ex pareja, quien se negó a irse del departamento hasta el último momento. En noviembre de ese año el contrato de alquiler llegó a su fin y ella no pudo reclamar más nada, por lo que decidió llegar a un acuerdo de régimen de visitas con el hombre y mudarse a Cipolletti.

La joven aseguró que habían acordado una tenencia compartida: “Él es camionero y no tiene todos los fines de semana libre, por eso decidimos que lo mejor era que cuando estuviera en la ciudad se los llevara y después los trajera a casa de nuevo. Este año firmamos otro acuerdo en el que él se comprometía a cuidar a los chicos desde el 14 hasta el 30 de julio, pero no lo cumplió”.

El mismo día que sus hijos debían volver a la casa comenzó a realizar llamadas pero no le atendió. Fue al departamento junto a efectivos policiales pero no había nadie, ya que el dueño lo había desalojado porque no pagaba el alquiler. Desde ese día no volvió a saber de ellos y lo único que recibió fue llamadas con números anónimos para comunicarle el estado de salud de los nenes, pero nunca le dijeron dónde estaban.

“Manejé todo a través de la Justicia, pero es lenta y hasta hoy no tuve respuestas. Cada tanto me dejan hablar con el menor, porque parece que es el que más escándalo hace al no saber nada de mí. Muchos me preguntan por qué hago una campaña cinco meses después, y es que es el último recurso al que tuve que recurrir porque en la Justicia no me sentía amparada. Lo único que quiero es que me devuelvan a mis hijos, no pude decirle feliz cumpleaños a mi nene más chico y tampoco voy a poder decírselo al mayor, el Día de la Madre lo pasé sola”, se lamentó.

Triste: Jenny lamentó pasar el Día de la Madre sola y no poder decirle feliz cumple a su hijo.

Dice que su ex pareja la amenazó

Luego de comenzar con la campaña “Sigo por vos” para encontrar a los nenes -quienes habrían estado en Tucumán y actualmente en la provincia de Salta-, recibió un llamado de su ex, quien la amenazó para que dejara de publicar su nombre porque “no los iba a devolver más”. De esa forma Jenny decidió dar un paso más, presentarse ante la Fiscalía para realizar la denuncia penal y así librar un pedido de captura para el padre de los dos pequeños, a quienes le quitaron el derecho de ver y abrazar a su mamá. (LMdC)