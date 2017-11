Una docente embarazada no pudo tomar cargos

Buscó solucionar el tema, pero la única respuesta que dice haber recibido fue que iba a tener que esperar que nazca su bebé. Pero ella está de tres meses y medio y la necesidad la presenta ahora.

“Estoy embarazada y tengo que mantenerme. No tengo otra fuente de ingresos y pago un alquiler. El mes que viene se me cae la mutual y dejo de tener cobertura”, dijo.

Como no obtuvo respuestas en Viedma, hoy presentará un recurso de amparo en la Cámara Civil de Cipolletti. Lo fue a presentar ayer pero desde ese fuero judicial se comunicaron con el coordinador regional del CPE, Luis Ríos, y no le tomaron el recurso porque en teoría había sido un mal entendido. Pero la docente fue a la asamblea y otra vez no pudo tomar horas.

Ríos reconoció que “corresponde que tome el cargo” y dijo que “no es intención del Ministerio dejar a una docente embarazada sin trabajo”. Aseguró que recién tomó conocimiento del caso ayer y que le corresponde a Salud Escolar resolver esta situación por la “vía de excepción”.

Por su parte, la ministra de Educación, Mónica Silva, recordó que todos los docentes tienen el deber de presentar estudios preocupacionales para tomar cargos y estos deben estar completos para que la junta médica determine su aptitud. “Si una mujer está embarazada y no puede hacerse los rayos X es probable que la junta le haya dicho que no tiene completos sus estudios para determinar si es apto. Si no tiene el certificado preocupacional no puede tomar cargos. En este caso estaremos viendo si se puede hacer una excepción”, concluyó. (LMdC)