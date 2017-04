Un nene de 8 años intentó despertar a su mama pero había muerto

Desde la Regional Quinta explicaron que, al notar que su mamá no despertaba, el pequeño corrió a pedir ayuda a una vecina quien se acercó a la vivienda y pudo constatar que el cuerpo de a joven madre no respondía. Efectivos pudieron afirmar que no había signos de violencia en el lugar pero que el Gabinete Criminalística secuestró una gran variedad de medicamentos.

Fue trasladada a la morgue forense y, por el momento, su hijo está al cuidado de familiares.

Fuente: LM Cipolletti

Foto: Miguel A. Parra