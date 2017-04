Un hombre intentó llevarla y en la comisaría no le quisieron recibir la denuncia

La madre contó lo ocurrido a través de LU5. Dijo que la adolescente estaba esperando el colectivo en Esmeralda y Esquiu cuando un hombre de unos 45 años se acerco en auto y l quiso llevar. Ante la negativa, la llamó por su nombre y apellido. Pasó unas tres veces más, la miraba, hasta que desapareció. La jovencita relató lo sucedido a su familia, y fueron hasta la Comisaría 24 a realizar la denuncia.

En la unidad policial les dijeron que sólo podían hacer una exposición, ya que al no tener el número de patente no se podía proceder a denunciar. “La policía me dijo que la próxima vez anote la patente”, contó la mujer indignada.

Agregó que el acosador es de unos 45 años, tez blanca, pelo rubio con canas, y estaba con un ambo estilo farmacéutico.

Fuente: LM Cipolletti