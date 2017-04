Tras denuncias , la policía sale a cazar acosadores

Al igual que las cadenas de Whatsapp de la semana pasada, en los últimos días hubo una gran inquietud por un audio que describía un intento de rapto y golpiza a una mujer en calle Mengelle. La magnitud de la denuncia pública movilizó a funcionarios judiciales y policiales, que lograron ubicar a la presunta víctima y la convocaron para formalizar una denuncia, explicaron fuentes allegadas a la investigación. Ayer, la mujer, de 30 años, confirmó su presentación en la sede de la Comisaría Cuarta y dio detalles de lo sucedido el martes alrededor de las 21.

“No le prestaba atención y después se fue. Dio la vuelta a la manzana y volvió a cruzarme en la próxima cuadra, en Mengelle y Viedma. Seguía diciéndome cosas. Muy asustada, le mandé un mensaje a mi mamá para que me esperara afuera, pero no me respondía. Comencé a caminar rápido y traté de esconderme por un momento afuera del garage de mi casa hasta que abrieran, pero sabía que me iba a encontrar”, contó.

La situación no fue más grave porque la mujer entró a su casa a las apuradas. “El hombre ya había estacionado y se había bajado”, explicó la víctima del acoso.

El hecho fue protagonizado por un hombre que se movilizaba en una camioneta y que tanto la Policía como la Justicia están tratando de identificar a través de la confección de un identikit.

Asimismo, hubo una reunión con la persona que había difundido el audio, amiga de la víctima, y se disculpó por el mensaje en el que se hablaba de un intento de rapto que generó pánico, destacaron las fuentes. Ayer se esperaban las instrucciones de la fiscalía de turno, mientras los investigadores se iban a concentrar en la búsqueda del acosador, que habría intimidado a otras mujeres.

Un despliegue para generar tranquilidad

En la actualidad, muchas denuncias públicas en redes sociales o medios de comunicación no llegan primeramente a las unidades policiales u oficinas judiciales y se genera una importante inquietud en la población. Por este motivo, apenas se enteraron del audio sobre un grave incidente en calle Mengelle, casi en la intersección con Viedma, los jefes policiales de la Cuarta y el fiscal de turno se abocaron a encontrar a la víctima para que presente una denuncia. Cuando lograron ubicarla, mantuvieron una reunión, que tuvo la participación de una amiga que había difundido un audio donde se hablaba de un intento de rapto y golpes, apuntaron fuentes policiales. De esta forma, los encargados de encabezar la investigación consiguieron conocer un poco más sobre el hecho y llevar a cabo las pesquisas iniciales para identificar al acosador.

