Tortoriello duda de seguir en el cargo por un escrache

“El daño que le hicieron a mi familia, lo más importante que tengo, es tremendo. No tengo palabras para describirlo, vivió aterrorizada porque no sabía qué podía pasar. Mis nietos se escondieron del miedo que tenían”, dijo el jefe comunal sobre el escrache.

Las dudas del jefe comunal movilizaron a funcionarios de su gabinete y se inició una convocatoria vía Whatsapp para que los vecinos fueran al Municipio a respaldarlo. Por la noche, la sala de conferencias lució colmada y hubo un firme apoyo al intendente y duras críticas a los ex combatientes: “¿Qué vamos a esperar, que le prendan fuego la casa?”, se preguntó un funcionario.

Sin límites

De acuerdo con Tortoriello, dos trafics identificadas con la leyenda “Puerto Argentino” se pararon en la puerta de su casa y con altoparlantes y a los gritos, exigieron la adhesión del municipio a la ley provincial que amplió las pensiones económicas y la apertura de un área específica en la localidad. “Mirando hacia el interior de la casa, de forma intimidatoria; luego yendo y viniendo por la cuadra varias veces, toda mi familia se sintió amenazada. Y los vecinos también estuvieron preocupados. ¿Cómo defendernos de esto?”, expresó Tortoriello.

Admitió que en su rol de intendente es pasible de recibir críticas. Es parte del juego político y la exposición pública. Sin embargo, consideró que el hecho puntual que denunciará ante la Justicia fue un “ataque personal grave” que vulneró su intimidad.

“Nunca me había pasado, me siento muy vulnerable y no veo que la sociedad me defienda de estas cosas”, añadió Tortoriello. Consideró que hechos como el ocurrido a metros de su casa no deberían ocurrir en democracia, frente a los cuales, además, reconoció que se queda sin herramientas para actuar.

“Lo que pasó excedió todos los límites. Una cosa es la exposición pública, es el reclamo, otra que vayan hasta mi casa y atemoricen a mi familia. Por eso estoy conmovido y angustiado, porque violaron la intimidad de mi hogar. Y yo me pregunto qué hace la democracia para defenderme. Personalmente, no tengo miedo. Pero ¿cómo hago para que protejan a mi familia y esto no se vuelva a producir?”, expresó.

A todo esto, Tortoriello añadió que los ex combatientes, al Municipio no fueron a realizar ninguna presentación formal, ni pidieron una audiencia para plantear sus reclamos.

Escobar: “Vamos a volver a la casa”

Apostados en la plaza San Martín, como hace varios días, Hugo Escobar, más conocido por todos como el Comandante, salió al cruce de las acusaciones y aseguró sobre el escrache en la casa del intendente: “Fuimos dos personas con los altoparlantes a decir la verdad, nada más”.

Desde el sábado se encuentran acampando en la plaza en protesta contra el veto a la ordenanza que adhería a la Ley Nacional y Provincial de Veteranos de Guerra. Agregó que están hace más de un año esperando un encuentro con el intendente y que no obtienen respuestas. “Le interesa su familia, nuestras familias no le interesan”, acotó el dueño de la FM Puerto Argentino respecto del intendente Aníbal Tortoriello.

“Vamos a quedarnos acá, y vamos a volver a la casa de Tortoriello, porque es el responsable de haber vetado la ordenanza. Es nuestra forma de protestar, nosotros no vamos a molestar a la ciudad, porque los cipoleños nos aman, nos quieren”, indicó Escobar.

Durante la tarde, la camioneta que describió Tortoriello se paseó por el centro de la ciudad y por los altoparlantes las críticas al jefe comunal se escuchaban a varias cuadras a la redonda. En la plaza, se mantenía el acampe, que incluye la representación de un cementerio de soldados sobre el césped.

Fuente: LM Cipolletti