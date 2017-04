Tortoriello apuntó contra Escobar y dijo que su reclamo es en busca de un subsidio

La conferencia se llevó a cabo en el quinto piso del municipio, y fue acompañada por Marcelo Ruiz de Arcaute, Juan Nieto, Alberto Alarcón y José Vega, ex combatientes de Malvinas.

Durante su discurso el intendente expresó que el escrache que sufrió en su vivienda particular no fue ideado por los Veteranos, si no que fue particularmente Hugo Escobar quien lo llevó a cabo.

“No voy a dejar que me ganen con amenazas. El reclamo de Escobar es personal, porque no representa a nadie. El quiere obtener un subsidio que cobraba”, indicó Tortoriello.

Por su lado, los veteranos presentes, relataron que Escobar no los representa y que los eventos solidarios que organizan ellos lo hacen sin necesidad de recibir dinero del Estado.

Fuente: LM Cipolletti