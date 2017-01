Sobre la hora, Cipo se quedó sin debut copero

Con los partidos de ida programados y los equipos poniéndose a punto, el Consejo Federal suspendió el inicio de la fase preliminar de la Copa Argentina. Otro sacudón para el fútbol nacional y las instituciones. “Nos perjudica, nosotros estábamos trabajando para el sábado, de hecho ya iniciábamos la venta de entradas y teníamos hasta el operativo de seguridad programado”, expresó Santiago Caldiero, el presidente del Club Cipolletti, sin evitar la frustración.

El Albinegro iba a comenzar el año con el desafío copero, después de lograr la clasificación en el segundo semestre del año pasado. Deportivo Madryn es el rival. El día de los primeros 90 minutos del cruce iba a ser el sábado, a las 20, en La Visera de Cemento, que ya estaba levantando la carpa para que comience el show.

“Como no había habido ninguna comunicación hasta el momento y el partido se había programado, pensamos que se iba a jugar. Obviamente que somos todos conscientes de la situación en que estamos, de la que no sabemos qué va a pasar. Creíamos que la Copa se iba a jugar y que lo que se iba a suspender era el partido contra Villa Mitre (por la primera fecha del nonagonal del Federal)”, relató Caldiero, y añadió: “Nos perjudica porque no se sabe cuándo se juega, nosotros queremos jugar”.

Nos perjudica porque no se sabe cuándo se juega, nosotros queremos jugar”. Santiago Caldiero. Presidente del Club Cipolletti

El eco en Madryn

“No nos sorprendió en lo absoluto”, dijo Gustavo Sastre, el presidente de Deportivo Madryn. “Creo que era lo más conveniente y lo correcto”, agregó el dirigente.

“Es una decisión que se tendría que haber tomado días antes, me parece que no correspondía estar hablando de suspender el inicio del torneo Federal A y sí estar jugando la Copa Argentina. Si uno está en desacuerdo, debe estar en desacuerdo en todos los puntos”, expresó el mandamás del aurinegro.

Los presidentes mostraron su preocupación. “Nosotros estamos entrenando desde principios de mes y hay que pagar los sueldos, la AFA no paga, no tenemos recaudación y se pone todo muy difícil. Está muy grave la situación y se pone peor”, manifestó Caldiero.

Sastre no ve ni una luz de optimismo en AFA: “Es preocupante, veo un panorama bastante oscuro para adelante si acá no aparecen decisiones que beneficien al conjunto de los clubes”.

“Estábamos trabajando para el sábado, de hecho ya iniciábamos la venta de entradas y teníamos hasta el operativo de seguridad programado”.”Nos preocupa, estamos entrenando y hay que pagar los sueldos. La AFA no paga, no tenemos recaudación”.Santiago Caldiero. Presidente del Club Cipolletti

“No nos sorprendió en lo absoluto. Creo que era lo más conveniente y lo correcto”.”Es una decisión que se tendría que haber tomado días antes, me parece que no correspondía hablar de suspender el Federal A y sí estar jugando la Copa Argentina”.Gustavo Sastre. Títular de Deportivo Madryn

Fuente ; LMDC