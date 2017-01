“Si hacemos las cosas bien, vamos a pelear ahí arriba”

“Cuando llegué ya se notaba que había un buen vestuario”, contó Lucas Farías, uno de los refuerzos albinegros, mientras Cipolletti entra en su tercera semana de preparación, a la espera de soluciones en AFA. “La verdad que duele por los esfuerzos que están haciendo los clubes para que uno esté bien, sabemos que no estamos en una situación para que esto se atrase”, reflexionó el experimentado delantero.

“Ya pasó en junio y esto te pone intranquilo. En lo deportivo, a lo mejor nos sirvió en lo físico, para agarrar una semanita más de entrenamiento que nos hacía falta”, sostuvo Farías, aunque reconoció las ganas de que arranque la competencia, siempre y cuando sea con continuidad: “Mientras no empiece como la vez pasada…, en la que estás con la incertidumbre de no saber qué va a pasar”.

Hace casi tres semanas arribó a la ciudad -“muy parecida a San Francisco, donde yo viví muchos años, así que me gusta mucho”-, la adaptación en el plantel fluyó, y en lo futbolístico, trabaja para acostumbrarse “al esquema que quiere el técnico”.

Homann le pide que sea protagonista: “Jugar un poco más por afuera, de extremo, tapar la salida del lateral derecho y cuando ataquemos llegar al área para meter mucha gente dentro del área”, contó el Tecla.

Cuando Cipo hizo fútbol, siempre estuvo en el once ideal. “Uno no viene con la chapa de que porque el club te haya traído vas a jugar, hay que ganárselo o mantenerlo. Por ahí el técnico tenía la idea de utilizarme, queda en uno ser responsable y tratar de cumplir para no salir del equipo”, dijo Farías, quien llegó junto a Juan Pablo Pereyra para reemplazar a Cristian Taborda y Matías Sosa.

“Tenemos un muy buen plantel, amplio. Por ahí en estos torneos hay jugadores pero no recambio, nosotros lo tenemos, y también jugadores con mucha trayectoria. Uno sabe que si hacemos las cosas bien, vamos a estar peleando ahí arriba”, aseguró.

Ayer, Cipolletti entrenó en el predio de Duronia, en la zona norte de la ciudad. Hizo físico y fútbol reducido. Se espera la confirmación de un amistoso.

Fuente: LDMC