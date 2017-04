Se movilizarán y pedirán cárcel para abusadores

Ayer, distintas agrupaciones de Cipolletti y la región lanzaron la convocatoria a la comunidad para concentrarse en el edificio tribunalicio de España y Urquiza. El motivo es la lectura de la sentencia por parte de los integrantes de la Cámara en lo Criminal Primera, que definirán la culpabilidad o no del ex trabajador municipal que está acusado de abusar de la hija de su ex pareja desde los 3 años de edad y hasta los 6. Por este hecho, enfrenta una imputación por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la relación de convivencia preexistente.

Desde las organizaciones se puntualizó en un comunicado que “a las 9 de la mañana acompañaremos a la querella de Carlos Anzaldo contra los beneficios de salidas transitorias y a las 12:30 en la lectura de sentencia contra el abusador sexual G.R.”. En este marco, señalaron que el acusado de abusar a su hijastra no está preso y “cuenta con todas las garantías para seguir en libertad, ya que tiene dos instancias de apelación más, sumado a los beneficios que estos agresores tienen, obtendrá la libertad en menos de 3 años”.

Por el abuso, la fiscalía de Cámara reclamó una pena de prisión efectiva de 7 años. La defensa, por su parte, pidió la absolución.

Fuente: LM Cipolletti