Se aprovecharon de la necesidad de los santiagueños y los estafaron

Cristian Basualdo y Daniel Gramajo tienen 33 y 35 años y decidieron abandonar su Santiago del Estero natal para escapar a las infernales temperaturas del norte, la falta de puestos de trabajo y los sueldos bajos. Si bien les dijeron que en el valle era fácil ganar buen dinero, se encontraron con un panorama muy diferente y terminaron durmiendo en la calle. Luego de las intensas lluvias, pidieron ayuda a la comunidad para tener una nueva muda de ropa y calzados.

Días después les llegó la oferta de un trabajo en Fernández Oro que, a pesar de no ser estable, era una changa para ganar algo de dinero y sobrevivir el día a día. Una vez instalados en el predio de la obra, recibieron el llamado de Elvira, una mujer de Centenario quien les ofreció su hogar para que pudieran tener un lugar cómodo donde descansar.

Elvira contó que los llamó todos los días para saber si estaban bien y la fecha de regreso para esperarlos. Una vez transcurridos los días de trabajo, Cristian y Daniel fueron a Centenario y le contaron a Elvira lo que habían pasado. “Los llamé urgente, les ofrecí que se quedaran en mi casa porque estaba lloviendo. Una vez que volvieron me dijeron que les habían pagado sólo 500 pesos a los dos. Yo hablé con mi marido, que trabaja en el rubro, y me explicó que la paga debería haber sido mucho más elevada. Construyeron una habitación, techaron, fue una construcción importante”, aseguró la vecina de Centenario.

Además, afirmó que trataron de buscar al hombre que los contrató pero que un familiar les dijo que se había tomado vacaciones. “Ellos no quieren tener problemas con nadie porque dicen que después no les van a dar trabajo, pero ver a una persona llorando es difícil, es triste. No los conozco pero lloré con ellos, no puedo creer que la gente sea tan mala. Ellos lo único que hacen acá es dormir, el resto del día se la pasan buscando trabajo”, concluyó.

Quieren radicarse en el Alto Valle

Cristian y Daniel decidieron dejar Santiago del Estero con sus familias buscando un futuro mejor. Viajaron todos juntos, pero ante las complicaciones para conseguir trabajo fijo, sus esposas e hijos pegaron la vuelta esperando buenas noticias.

Por ahora, el sueño es una pesadilla, pero los santiagueños se mantienen firmes en la búsqueda de trabajo en la zona para quedarse a vivir en el Alto Valle.

Fuente: LM Cipolletti