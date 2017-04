Quieren exigir a comercios que tengan menú en braille

La iniciativa tiene que ser tratada en la Comisión de Desarrollo Humano, junto a otros proyectos en danza, como el que impulsa los menús vegetarianos y veganos en locales con servicio de mesa, los programas de voluntariado social y desarrollo cooperativo y una declaración de interés sobre la marcha Ni Una Menos. Los concejales María Eugenia Villarroel, Alejandra Villagra y María Elisa Lazzaretti iban a reunirse el miércoles de la semana pasada, pero no hubo quórum para avanzar en el debate de estos temas.

No asistieron Villagra, quien ya había avisado que no iba a poder estar porque tenía otra cita en el Consejo de la Salud, ni Lazzaretti, respecto de quien Villarroel, edil opositora que preside la comisión, no supo el porqué de su faltazo.

La iniciativa establece la obligatoriedad de tener a disposición de los clientes un menú con escritura macrotipo y en sistema braille. Esto incluye también el listado de los precios y debe ser igual a la carta ordinaria que exhibe el comercio gastronómico. En el proyecto también se exige que la carta inclusiva esté en buen estado de conservación y actualizada.

El no cumplimiento de lo normado supone multas que no son especificadas y se encuadran en el Código de Faltas. “Las políticas públicas hacia las personas con discapacidad promueven que los mismos gocen de igualdad de oportunidades (…) es importante brindar las herramientas necesarias para que las personas visualmente disminuidas puedan desenvolverse del modo más autosuficiente posible”, se fundamenta en el proyecto ciudadano de Fabiana Lozano (secretaria administrativa de la concejal Marcela Linhardo).

Como es un tema que toca a la Cámara de Industria y Comercio e local, su titular, José Luis Bunter, consideró que la iniciativa es viable, aunque no como obligatoriedad sino como propuesta alternativa y valor agregado del comercio que esté de acuerdo en incluir menús con sistema braille y letra grande para personas con disminución visual.

“Lo vemos con buenos ojos, pero no como algo obligatorio sino como oportunidad de que otorgue un valor agregado al comercio que se sume a la iniciativa”. Luis Bunter. Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti

Presos podrían hacer las cartas

El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, Luis Bunter, propuso la idea de que, por convenio con la Municipalidad, las cartas de los locales gastronómicos de la ciudad sean confeccionadas por personas que están privadas de su libertad. El objetivo de esta iniciativa es que los presos ocupen su tiempo con una tarea inclusiva y social y, al mismo tiempo, evitarle al comerciante un costo adicional. Para las autoridades de la CIC, se trata de una propuesta beneficiosa para todos y que no requeriría mucho para ser aplicada, sólo la voluntad de llevarla a cabo.

