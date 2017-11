Productores enojados tras conocerse la causa de la mortandad de peces en el río Negro

“Lo que se encontró son funguizidas, utilizados por las empresas para su conservación. Eso se le aplica al camión luego del transporte, y en piletas. En el campo no se usa este químico. Las empresas utilizan el producto y cuando se ensucia, perdiendo efectividad, eso se tira. Habrá que preguntarle a los empresario dónde los están tirando”, expresó en LU5 Edgardo Artero, productor de Fernández Oro.

Artero dijo que provincia se debería preguntar que se está haciendo con los residuos de los galpones de empaque. “Esos químicos están yendo a los desagües. En las chacras se toman precauciones cuando se usan productos. Ya no se usan químicos fuerte como antes, ahora esto se actualizó. Antes se llegaban a morir las aves volando cuando pasaba la curadora, pero eso no se usa más. Nosotros trabajamos con alimentos, no podemos hacer cualquier cosa”, comentó Artero.

El productor afirmó que aún se usa veneno en las chacras, pero leves. “Es muy lindo decir que fuimos los productores, pero hay que tener en cuenta que el 70 por ciento de las chacras son de empresarios, no de pequeños y medianos productores. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a esos productos”, aseguró.

El jueves pasado el DPA difundió los análisis en los que se afirma que la mortandad estuvo provocada por un exceso de agroquímicos. Se encontró 20 por ciento más de lo normal en tejidos , agravado por poco oxigeno en el agua y alta temperatura.

Se detectó THFI (metabolito del captan), tiabendazol, fenilfenol, fludioxonil, iprodione (fungicidas), clorpirifos y diazinon (órganofosforados) y carbendazim (carbamatos). Son todos productos que se aplican principalmente en el monte frutal, además de tener uso industrial. (LMdC)