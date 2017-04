Procesan a un jefe policial por intento de abuso de una agente

Las circunstancias del hecho descriptas acompañan el expediente que inició a fines de 2016, con la denuncia de la víctima en la Fiscalía. La agente esperó dos semanas para denunciarlo porque temía sufrir represalias. Además, el imputado iba a ser trasladado a otra ciudad, y quiso esperar que se concretara el pase para estar más tranquila. Actualmente, el acusado trabajaría en el Departamento de Análisis Criminal de la Policía.

Fuentes con acceso al expediente indicaron que el pasado 11 de abril el Juzgado de Instrucción 4º resolvió procesar al imputado por el delito de abuso sexual simple en grado de tentativa, aunque agravado por haber sido cometido por un policía, en ocasión de sus funciones.

Para la Justicia no existen motivos para descreer de la víctima. Además de considerar sus dichos, tuvo en cuenta que, en este tipo de delitos, quien los comete primero se asegura de abordar a su víctima en soledad. Por eso, los testigos que declararon durante la instrucción de la causa no vieron el hecho, pero sí la encontraron en shock, y al preguntarle qué le había pasado, les contó la situación de abuso. La mujer, además, se sometió a una pericia psicológica forense que determinó que no fabulaba.

El imputado, por su parte, negó el hecho que se le atribuye; y su defensor ya apeló la resolución de primera instancia.

En diálogo con LM Cipolletti, la víctima rompió el silencio porque a tres meses del hecho, el imputado sigue trabajando como si nada hubiese ocurrido, ostentando incluso un cargo de jefatura en la ciudad de Viedma. Ella, sostuvo, nunca se repuso del mal momento que vivió y espera tomarse unos días para estar mejor.

Dijo que el hecho la afectó mucho y que no desea que a ninguna otra mujer de la fuerza a la que pertenece pase por una situación similar. “Si no hablé antes, fue por miedo. Quiero que se haga justicia”, expresó.

De acuerdo con fuentes judiciales, el subcomisario no recibió sanciones.

“No paré de llorar de la bronca”

Por fortuna, la víctima del intento de abuso ya no tiene que trabajar con el imputado, que fue su superior en la comisaría del barrio Don Bosco, y nadie más la molestó. Recordó que desde que denunció el hecho en el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, un oficio judicial dispuso que se desempeñaran en horarios diferentes para evitar cruzarse; y luego al acusado le salió el traslado previsto por la fuerza policial.

“Ya me venía molestando, me tiraba palos delante de mis compañeros, y yo tenía que ponerle los límites”, contó la damnificada, quien aseguró: “Es la primera vez que me pasa algo así, y no sabía qué hacer. Ni a mi marido le pude contar, y cuando al fin me desahogué, no paré de llorar de la bronca y la impotencia”.

Debido a la apelación interpuesta por la defensa, se deberá esperar la respuesta definitiva de una de las cámaras criminales de esta ciudad. Si confirma lo actuado por el juez de Instrucción, la causa penal será elevada a juicio.

Fuente: LM Cipolletti