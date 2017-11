Precaución en los puentes por obras de bacheos

Los equipos trabajarán en la Ruta Nacional 151, y en la Ruta Nacional 22 desde la rotonda cipoleña hasta los puentes. También realizarán las marcaciones en la cinta asfáltica con pintura y las bandas atenuadoras de velocidad.

Los trabajos inician el sábado a las 8 en las inmediaciones de las cabinas del peaje, donde se trasladará el cruce por peajes paralelos. También trabajarán sobre una deformaciones causadas por la quema de neumáticos durante protestas, y el paso de vehículos de gran peso.

“El nuevo asfalto tendrá mayor rigidez y resistencia, apto para el tránsito pesado. Avisamos a los usuarios que van a haber equipos trabajando y algunas demoras por las obras“, expresó Oscar Cañizares de la Concesionaria Vial 1.

Respecto a las cabinas del ex peaje indicó que “Vialidad Nacional va a sacar las cabinas del ex peaje. Por ahora no están previstas fechas ni adjudicaciones, pero está pautado llevarlo a cabo en el futuro. Se mantendrá el sistema de dos carriles, al igual que ahora”, comentó Cañizares. (LMdC)