Por falta de aulas los docentes toman exámenes en el pasillo en la UNCo

El reclamo no es nuevo y la solución parece no llegar. pese a tener la carrera con mayor demanda de alumnos de toda la Universidad del Comahue (Psicología) tienen uno de los edificios más antiguos y menos adaptados. El Centro de Estudiantes denunció que por la falta de aulas una cátedra debió tomar exámenes finales a sus alumnos en el medio de un pasillo, poniendo en riesgo la calidad de la exposición del estudiantado al exponerse a un lugar no habitual y con el tránsito constante de personas.

Según expresaron el hecho no es novedoso ya que se habría repetido en otra oportunidad. Afirmaron que con los cambios de plan de estudios y la acreditación de las carreras por parte de la Coneu se había prometido ampliación del edificio y mejoramiento de las condiciones edilicias, pero aún las promesas no se hicieron realidad. Como si fuera poco la obra del comedor estudiantil, finalizado hace años, no es habilitado porque se encuentra vacío.

LMdC