Por el temporal de viento también suspenden las clases en nocturnos

En las calles de tierra, por momentos, no se veía nada. El viento sopló en forma constante y tuvo fuertes ráfagas. Aunque esa fue la mayor complicación de una jornada que se presentaba complicada y peligrosa según las alertas climáticas emitidas por la AIC. El furioso vendaval que se esperaba para ayer no fue tal, pero sí podría llegar hoy, por lo que no habrá clases durante la mañana.