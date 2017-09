Pablo Parra dejó de ser el técnico de La Amistad

Ayer en la vuelta del plantel al trabajo tras el 0-3 del domingo como local ante Germinal de Rawson, el Chala se despidió y mantuvo un breve diálogo con Hugo Rojas, uno de los directivos del club.

Juntos, el club cipoleño y el joven entrenador alcanzaron su primera estrella en la Liga Confluencia, transitaron un destacado Federal C que culminó en semifinales y aceptaron el desafío del B ante la invitación del Consejo Federal.

Parra llegó a la institución en diciembre, después del rechazo de Unión de Allen al Federal C. Su primera base de refuerzos fueron ex dirigidos por él en Allen y Fernández Oro y tuvieron resultados de entrada. Sin embargo, con el cambio de categoría, las lesiones no pararon, el grupo se fue diezmando y los resultados se pusieron cuesta arriba.

“No tenemos más que agradecimiento hacia Pablo (Parra) por llevar al club hasta este lugar. Desde la última derrota intuíamos que algo como esto podía pasar, pero no deja de ser una sorpresa”, dijo Eduardo Parra, directivo del club.

Cuerpo técnico

Junto a la figura del entrenador también dejaron de trabajar en la institución su ayudante de campo Hugo Martínez y el preparador físico Julio Ludman.

De manera interina tomará las riendas del primer equipo Fabián Alfaro, quien ya venía involucrado en el trabajo formativo de los cipoleños y ahora tendrá por delante una misión más que complicada. El próximo juego es clave para los pasos futuros.

La apuesta es que el domingo se pueda alcanzar un buen resultado ante 25 de Mayo para tomar más ventaja en la pelea por la permanencia y así ganar tiempo para idear el plan.

Sin triunfos como local en el campeonato -apenas un empate ante J. J. Moreno-, la única victoria que cuenta el plantel en el Federal B fue en la primera fecha, de visitante justamente ante 25 de Mayo.

Su próximo rival es uno de los peores equipos de la categoría, aunque el presente del dueño de casa está muy lejos de ser el ideal.

Para colmo, la sangría por lesiones no se detiene y el que pasó a integrar la estadística ahora es Luciano Cognigni, que ya es baja confirmada en el ciclo que se pondrá en marcha esta tarde en el predio.

“El paso de Pablo ha sido muy importante para el club. No queda más que agradecerle por el lugar en donde lo ha puesto. El Federal B se ha hecho muy difícil”.Eduardo Parra. Dirigente de La Amistad y vocero de la institución

El plantel ya tuvo 13 lesionados

Con Luciano Cognigni, La Amistad llegó a los 13 lesionados en el transcurso de las 9 primeras fechas del Federal B.

El allense se lastimó una rodilla ante Germinal que seguro lo llevará a perderse un par de compromisos en tiempo de revanchas. Además, los cipoleños perdieron por lo que resta del campeonato a Nicolás Calani (ligamento cruzado de la rodilla) y Luciano Salomé (fractura de la muñeca). Guillermo Ferreyra hace tres fechas que no ataja producto de un esguince grave en el tobillo, entre los casos más graves.

Alexis Esparza regresó a la actividad en los últimos minutos ante Germinal, después de superar una distensión del ligamento interno de la rodilla.

Sin dudas una enfermería que no contribuye a superar el mal momento deportivo de un club ilusionado con la permanencia.

LMdC