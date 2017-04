Ola de pánico por una cadena de Whatsapp

Viralizar mensajes y archivos puede llevar sólo unos minutos gracias a las redes sociales. En los últimos días proliferaron mensajes que advertían a los vecinos que se habían registrado varios intentos de secuestro de mujeres y niños. Algunos de ellos indicaban la zona del barrio San Pablo, donde habrían intentado ingresar a una mujer a un auto, y otros en la zona norte, donde afirmaban que habían querido hacer lo mismo, pero con niños.

Los archivos viralizados no sólo expresaban direcciones, sino que estaban acompañados por audios e imágenes. Sin embargo, los hechos fueron desmentidos desde la Policía. La jefa de la Regional V, Adriana Fabi, expresó que los datos aportados en las cadenas no tienen consonancia con la realidad, ya que los hechos relatados no fueron denunciados en ninguna unidad policial de Cipolletti, e incluso se registraron las cámaras de seguridad obteniendo resultados negativos.

“Los mensajes son anónimos. Uno pudo haber surgido de una confusión por un incidente reportado al 911, donde denunciaron que un hombre forcejeaba con una mujer en el barrio El Manzanar”, manifestó Fabi. Pero aclaró: “Al llegar la Policía se constató que los jóvenes eran pareja, y se trasladó al varón para averiguación de antecedentes. Tras la investigación, se confirmó que el hombre trataba de retener a la mujer en la vía pública, y que ella no radicó la denuncia al respecto”, explicó Fabi a LM Cipolletti.

Agregó que no existe en ninguna dependencia registro de una denuncia de intento de secuestro, ni llamados a emergencia con esas características. “El personal policial se constituyó de oficio en el sector de cámaras de seguridad para constatar de forma fehaciente algún hecho similar, pero obtuvieron resultados negativos”, expresó la jefa de la Regional. Añadió que de igual manera se inició un oficio a Fiscalía.

En otro audio se mencionó a una conocida familia cipoleña, pero el caso no fue confirmado y la Policía lo descartó porque ninguna de las cámaras de seguridad captó un intento de rapto ni vehículos similares a los que se describían al advertir la situación a los vecinos.

¿Una variante de los motochorros?

Que no existan denuncias no elimina la posibilidad de que haya hechos similares a los expuestos vía Whatsapp, aunque fuentes policiales consultadas por LM Cipolletti consideran mucho más probable que se trate de intentos de robo que de posibles raptos. Desde hace algún tiempo, los agentes cipoleños notan que los motochorros están variando su modus operandi y, como hay más vigilancia sobre las motos, se mueven en auto. Incluso, hubo casos confirmados en los que dos o tres personas les cruzaron el auto a mujeres que caminaban solas y bajaron rápidamente para quitarles la cartera. Esa hipótesis, aseguran los policías, les resulta más probable que una ola de intentos frustrados de secuestrar mujeres o niños, debido a que los raptos son delitos que requieren de mucha organización previa y no suelen darse al voleo.

Fuente: LM Cipolletti