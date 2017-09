Ocampos: “Las agresiones sufridas por Cambiemos en su local partidario en Viedma son inadmisibles”

Así lo expresó el Presidente del Bloque Progresista, el cipoleño Jorge Ocampos, a raíz de los destrozos y pintadas realizadas contra el local partidario de Cambiemos en la capital provincial.

“No debemos ni podemos seguir tolerando estos actos, es inadmisible y le solicitamos a las autoridades de la provincia como al Poder Judicial su pronto esclarecimiento. Repudiamos con fuerza éstas muestras de intolerancia por el pensamiento distinto”, dijo Ocampos.

Mencionó: “hemos repetido hasta el cansancio, que la violencia política nos lleva a historias ya conocidas y a fracasos ya vividos; la violencia no es de derecha ni de izquierda, es violencia y nosotros deseamos vivir en paz, en democracia y república, aún en el marco de disensos y diferencias que necesitan ser procesadas por las instituciones democráticas, como sucede en los países serios y en las sociedades maduras y pacíficas”.

Finalizando, el legislador valletano expresó, “nosotros también queremos saber qué pasó con Santiago Maldonado, somos parte de los partidos que defienden los derechos humanos, que no les pertenecen a ninguna fracción; queremos justicia en todos los casos no resueltos que han ocurrido durante los últimos años, pero no admitiremos la vía de la violencia que favorece a pocos y perjudica a las mayorías populares. Sí a la vida y sí a la paz. No a la violencia. Nunca más!”.

Fuente: Canal 7 Noticias