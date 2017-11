“No poder estar ahora es lo que más bronca me da”

“No me esperaba la expulsión porque estaba muy lejos de la jugada, lejos de todo el quilombo, relegado”, no se cansa de repetir Damián Jara, injustamente expulsado por Alejando Novelli Sanz en la derrota del miércoles contra Villa Mitre. El defensor recibió dos fechas de suspensión, aunque espera que con el descargo del club le reduzcan la sanción a una. Lo cierto es que no estará mañana en Lincoln, cuando se inicien las revanchas.