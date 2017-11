Manejaba borracho, causó una muerte y ahora va a juicio

El criterio de la parte acusadora fue compartido por el Superior Tribunal de Justiciade la provincia, que confirmó una resolución de la ex Cámara Segunda en lo Criminal de Cipolletti. En ambos casos, se pronunciaron en contra de la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba, un reclamo del abogado particular del acusado. Frente a la respuesta del máximo tribunal rionegrino, en los próximos meses el motociclista deberá enfrentar un juicio por el delito de homicidio culposo.

De la investigación respectiva se desprende que el acusado “por no prestar la debida atención y cuidado en la conducción (artículo 39 de la Ley 24.449) y por exceder el nivel de alcohol en sangre permitido para conductores de motovehículos (artículo 48 de la Ley 24.449), perdió el dominio de su birrodado y terminó derrapando sobre la cinta asfáltica”.

Producto de la insistencia del defensor particular del acusado en que se beneficie con la probation, desde la fiscalía no sólo hubo una marcada oposición sino que se brindaron los argumentos concretos porque no podía acogerse a esa alternativa judicial. “En el caso, el agente fiscal, más allá de reconocer que el artículo 26 del Código Penal permite aplicar una condena en suspenso, se opuso a la concesión del beneficio solicitado con fundamento en las circunstancias del hecho, el grado de alcohol en sangre que llevaba el imputado y la imprudencia por la velocidad con la que conducía”, se precisó desde el STJ.

Por su parte, se puso énfasis en que “las razones de política criminal aplicadas al caso (destaco que se reprocha la conducción antirreglamentaria de un vehículo con un nivel de alcoholización importante, que produjo un resultado dañoso de magnitud evidente) son las que autorizan la negativa en el marco de una situación de emergencia vial, como ocurre en nuestra provincia”.

Tras la resolución del STJ, la Oficina Judicial cipoleña deberá fijar una fecha de debate oral.

Tristeza

Familia marcada por la tragedia

Lo sucedido con Katherine Chiappe, de 19 años, golpeó muy hondo a su familia y amigos debido a que ocho semanas antes, en otro siniestro ocurrido en Cipolletti, había muerto su hermano Lucas, de 22. Fue en un accidente, también de moto, cuando circulaba por calle Pacheco: tras perder el control, impactó contra una columna de luz. Iba con su novia, que sufrió heridas pero se pudo recuperar.

La joven Katy era muy apreciada por sus familiares y principalmente por sus compañeros del colegio. Iba al CEM 15 y los alumnos del último año, que tenían algunos fondos ahorrados para el viaje de egresados, no dudaron en ponerlos a disposición de la familia de su compañera para solventar los gastos de sepelio.

El accidente fatal ocurrió el 20 de noviembre de 2015 y el conductor de la moto fue imputado por homicidio culposo. Su defensor quiso evitar el juicio presentando recursos ante una cámara criminal de Cipolletti y el STJ. En ambas instancias, el pronunciamiento fue negativo y se descartó el beneficio de la probation. (LMdC)