López fue declarado culpable y la fiscalía pedirá que vaya preso

Rubén López fue condenado por el abuso sexual que cometió contra su empleada doméstica, quien además había sido su nuera, y la fiscalía anticipó que pedirá que vaya a prisión.

En el veredicto los jueces desacreditaron la teoría de los “fideos fríos” que intentó introducir la defensa: López alegó que hubo una discusión por el almuerzo. “Le pedí que calentara la comida (los fideos) y me insultó”, dijo en su relato. Diametralmente opuesta a la versión de la víctima que indicó que el sindicalista la tomó por detrás, la manoseó y luego amenazó con matarla si contaba lo sucedido. El tribunal no tuvo dudas y de forma unánime votó por la culpabilidad del sindicalista de la fruta en la audiencia de veredicto que se realizó ayer al mediodía.

La semana que viene se conocerá la pena. El fiscal de Cámara, Santiago Márquez Gauna, adelantó que pedirán una pena de prisión efectiva pero no dio mayores precisiones.

El hecho ocurrió en octubre del 2016 en una vivienda de López sobre la calle Alem.

El tribunal compuesto por Pablo Repetto, Florencia Caruso y Laura González Vitale no le creyó al sindicalista y exdiputado ni tomó en cuenta el relato de un amigo que se presentaba como el testigo clave de la defensa. Era el hombre que supuestamente acompañó al imputado a su casa el día de hecho y estuvo en la vivienda. El Ministerio Público Fiscal confirmó que le iniciarán una investigación por falso testimonio. La víctima aseguró que estaba sola con López.

Cuatro testimonios fueron claves para que la Justicia determine que López es culpable de los delitos de abuso sexual simple, coacción simple (amenaza) y lesiones leves.

El juez Repetto, después de pronunciar el veredicto de culpabilidad, se centró en el “contundente y creíble” relato de la víctima. En lo que dijo su amigo cuando la fue a buscar a la casa del entonces diputado, en las lesiones y el estado emocional que describió la madre de la joven y, finalmente, en el relato de la médica de la guardia del hospital de Allen. La profesional, en su declaración, no dejó lugar para la duda: las lesiones fueron producto de un contexto de violencia de género.

Sobre la defensa, el magistrado dijo que no habían podido introducir otra teoría, distinta a la de los acusadores, es decir fiscalía y querella. “La defensa no logró cristalizar una teoría de reemplazo que funde una duda razonable. Aquí no hubo duda. El hecho ocurrió tal como lo relatara la víctima”, sostuvo el juez en el veredicto.

“La defensa no logró cristalizar una teoría que funde una duda razonable. Aquí no hubo duda. El hecho ocurrió tal como lo relatara la víctima”.

Pablo Repetto, juez del tribunal que juzgó a Rubén López.

La fecha

25 de abril

de este año, López renunció a su banca de diputado tras ser procesado en la causa por la que ahora fue condenado.

La otra causa

“se sigue investigando”

“Es un caso que está en trámite, se sigue investigando”, dijo el fiscal Márquez Gauna sobre la otra causa de abuso sexual que tiene como imputado a Rubén López.

Una joven lo acusó de violarla luego de una peña boquense. En esa investigación también está implicado el exjugador de Boca Luis Abramovich. El hecho ocurrió en noviembre del 2016, es decir un mes después del hecho por el cual fue declarado culpable ayer. “La Fiscalía avanza cuando tiene el caso sólido, construido, toda la prueba recolectada. Somos serios en todas las audiencias que nos presentamos. Llevamos las causas de forma sería”, dijo el fiscal.

La causa se inició en febrero de este año.

En una primera instancia, -aún con el viejo Código Procesal Penal- la jueza Sonia Martín dictó la falta de mérito a favor de López y Abramovich pero la Cámara lo revocó y sugirió al Ministerio Público Fiscal que siga adelante con la investigación en el marco del nuevo Código Procesal Penal.

La Fiscalía aún no solicitó la audiencia de control de acusación en la cual debe presentar la prueba para llegar a juicio. (Diario RN)