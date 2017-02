Lo condenaron a 18 años de prisión

El tribunal de la Cámara Primera condenó ayer a Jorge Antonio Argüello a la pena de 18 años de prisión y dos adolescentes fueron declarados responsable del crimen de Pablo Gonzálvez, quien fue asesinado en abril de 2015.

La sentencia no conformó a los familiares de la víctima y en especial a su madre, Dorys Arcieri. La mujer creía que iban a ser condenados a la pena de prisión perpetua como lo había solicitado el fiscal Gustavo Herrera y su abogado particular, Marcelo Hertzriken Velasco. La otra situación que la incomodó fue escuchar que habían sido sentenciados por el delito de homicidio simple, como solicitaron los defensores, y no por homicidio doblemente agravado por la alevosía, como lo había pedido Herrera y Velasco.

Apenas terminó la lectura de la sentencia, el rostro de la madre de Gonzálvez dejó entrever su descontento. La mujer, quien iba acompañada de su hija, salió inmediatamente de la sala de audiencia de la Cámara Primera para hablar con los fiscales Martín Pezzeta y Marcelo Gómez, a quienes les pidió explicaciones. “Nosotros habíamos pedido perpetua”, les dijo a ambos. Luego le explicaron que podía apelar la sentencia, pero eso no la tranquilizó. “A mi hijo lo destrozaron y estos jueces dicen que se trató de un homicidio simple”, recriminó indignada.

Durante el juicio, la discusión estuvo centrada en la calificación del hecho. La fiscalía y la querella sostuvieron que había quedado acreditada la alevosía y el ensañamiento con el que mataron a Gonzálvez tras argumentar que lo golpearon brutalmente hasta que le fracturaron su cráneo, que luego lo cortaron, lo prendieron fuego para después arrojarlo a una fosa del sistema de riego de la plaza donde fue hallado. Es ahí donde murió ahogado.

Los defensores oficiales, Juan Pablo Piombo y Sebastián Nolivo, y la defensora particular, Carla Contini, sostuvieron que se trató de un homicidio simple. Tal es así que Piombo, quien defendía a Argüello, pidió que fuera sentenciado a 8 años de prisión.

El Tribunal de la Cámara Primera, integrado por Julio Sueldo, Alejandra Berenguer y Álvaro Meynet, coincidió con el planteo de las defensas. La sentencia causó una gran desazón en la madre de la víctima y en sus allegados.

“Yo el dolor lo siento todos los días. Mi hijo tuvo la mala suerte de cruzarse con estas personas y al final siento que se protege más a los imputados que a las víctimas. Nosotros esperábamos otra cosa”, concluyó la mujer.