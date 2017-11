Le destrozaron el auto a la secretaria general de Unter Cipolletti

“No cabe duda que el hecho no fue para robar algo porque no faltaba nada del interior de automóvil. Entendemos que este acto, como también el hecho de romperle la patente al mismo la semana pasada, pertenece a una práctica de amedrentamiento por parte de sectores que no están de acuerdo con las denuncias de los avasallamientos del derecho a la educación que debería garantizar el gobierno de Río Negro”, expresó el gremio a través de un comunicado oficial.

Además, aseguraron que el ataque se trató de un “mensaje mafioso para intentar reducir o acallar a los que luchan por cambiar la realidad en la que vivimos, para así generar sindicatos dóciles a las políticas de ajuste”. (LMdC)