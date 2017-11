Laspada sigue condimentando la polémica de la sal en el clásico

Cuando el plantel albinegro llegó al estadio para disputar la 12ª fecha de la zona 1 del Federal A, encontró sal desparramada por todo el vestuario. “La verdad es que no sé de dónde salió, me parece que tiene que ver con que era Cipolletti. No creo que en el próximo partido, cuando venga Rivadavia de Lincoln, haya un panorama parecido”, sostuvo. “Hubo una superioridad física, de volumen de juego, que no tuvo que ver ni con sal ni con azúcar”, amplió.

10 clásicos hacía que Roca no le ganaba a Cipolletti. Creer o reventar, después de salarle el vestuario, Roca le ganó a Cipolletti y cortó una racha de varios años sin conseguir los tres puntos en el clásico.

“Sin duda fue el mejor partido de Roca en el torneo, por todo lo que tenía que ver con la tabla, porque es el clásico de toda la vida, la cantidad de tiempo que hacía que no se ganaba y por la forma en que se le ganó. El hincha lo va a recordar por mucho tiempo”, destacó el ex jugador de Olimpo.

Laspada se acordó de su último paso por La Visera en la tercera fecha, cuando su equipo tuvo una salida lamentable del campo de juego, siendo maltratado por efectivos policiales. “En mi carrera he visto cosas peores que la sal. Lo importante es que llegues bien y te vayas bien del estadio, no como nosotros cuando nos tuvimos que ir de La Visera empujados y pateados por los policías, esa es la diferencia”, dijo. “Si fuese por la sal, voy a comprar un camión para poner en todos los partidos”, bromeó. (LMdC)