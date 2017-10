La mamá de Micaela quiere la renuncia de Chirinos

La mamá de Micaela Ortega, la nena de 12 años asesinada por Jonathan Luna, aclaró que su lucha sigue. “Ustedes me conocen y acá no me quedo. Voy por Juan Pablo Chirinos”, señaló, en relación al juez rionegrino que le otorgó una libertad transitoria al femicida mientras purgaba una condena en la cárcel de General Roca, en 2014.