La Embotelladora Comahue quedó a un paso del abismo

El juez Alejandro Cabral y Vedia declaró en convocatoria de acreedores a la empresa local Embotelladora Comahue, que elabora la línea de gaseosas Interlagos. En adelante, la firma dispondrá de un año para recomponer su situación económico-financiera y salir adelante, aunque el panorama se presenta muy complicado, ya que el rubro de las bebidas registró en 2016 una gran caída en las ventas, en tanto que las pymes pasan uno de sus peores momentos acosadas por las bajas en el consumo y las presiones tributarias.

El magistrado dictó la medida en respuesta a una presentación de los abogados de la firma, ya que no quedaba otra alternativa ante el riesgo inminente de un colapso de la planta industrial, que da ocupación a muchos trabajadores.

La resolución se conoció ayer y causó conmoción en el mundo económico y político de Cipolletti y la provincia, al punto que sigue la evolución del problema el propio gobernador Alberto Weretilneck.

No es para menos si se considera que la empresa fundada en 1964 ya tiene 52 años de existencia y, según su propietario, Néstor García, compite “cabeza a cabeza” en ser la industria cipoleña más antigua con la avícola Pollolín.

Además, y muy fundamental, la planta tiene 160 empleados, que corren serio peligro de quedarse en la calle. Los que tienen menos tiempo de relación laboral no bajan de los 15 años y hay muchos que rondan los 20, 25 y aun más años de vinculación. García define su firma como “familiar” y en este concepto no excluye a sus empleados, entre los que se cuentan incluso hijos de personal que está cerca de jubilarse o ya se retiró.

El principal escollo que ha venido enfrentando la embotelladora es la presión aplicada por la AFIP, que reclama una deuda de 80 millones de pesos. Para avanzar en su cancelación, la agencia nacional consiguió embargar la recaudación de las ventas, con lo que dejó prácticamente sin ingresos a la compañía. El ahogo se fue haciendo insostenible y no hubo más opción que la convocatoria.

En tren de dar precisiones, García recordó que en junio presentó un preventivo decrisis ante la Secretaría de Trabajo provincial, pero lamentablemente no tuvo respuesta. Para aliviar la tensión, acordó con el personal el pago del sueldo en cuotas y logró sortear momentáneamente el mal tiempo. Pero el embargo, que data de octubre, se tornó insoportable y un recurso de amparo presentado en noviembre para revertir la disposición no tuvo el eco esperado. Por ello, la semana pasada se planteó la declaración de la convocatoria de acreedores. No había otra salida, y a partir de ella se buscará recomponer la actividad mientras que AFIP tendrá que otorgar un plan de pago de 10 años.

No habrá despidos ni suspensiones

El empresario Néstor García sostuvo que la crisis económica que afecta al país “se venía venir” y destacó que en el rubro de las gaseosas a nivel nacional se han producido unos 2000 despidos, el 30 por ciento del plantel laboral. Sin embargo, en la Embotelladora Comahue, por su decisión, no ha habido hasta ahora ninguna cesantía y tampoco ninguna suspensión. “Siempre hemos estado en contra de eso. Todas las crisis las superamos con la gente que teníamos, sin echar a nadie”, enfatizó. No obstante, la realidad se ha ido complicando más y más, con caídas en las ventas de hasta el 30 por ciento y una invasión de marcas que agudizó el desastre. A la postre, sólo quedó la convocatoria de acreedores: “Jamás pensé llegar a esto. Tengo 80 años, pero vamos a seguir peleándola. La de los García es una familia dura de matar. La voy a pelear”.

$25.000 acordó la paritaria de las gaseosas como bono.

Fue por presión de las grandes marcas internacionales. Con ello, se sacan de encima a las firmas más chicas. También se dispuso otra bonificación de $18.000. Crisis de algunos, ventaja de otros.

Info; LMDC