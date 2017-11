Jara por Morales, la única variante para el clásico

El marcador central había sido expulsado de manera errónea en los malogrados 70 minutos pendientes ante Villa Mitre en La Visera, pero como consecuencia del yerro arbitral no pudo formar parte de la lista en Lincoln ni tampoco el viernes por la noche en La Visera ante Ferro de Pico.

Sin embargo, el ex Naranja sí viajará al Luis Maiolino, donde el Capataz hace diez años que no gana.

Romper la racha de empates con el clásico rival en su cancha les serviría a los dirigidos por Henry Homann para poner más de un pie en la instancia campeonato del 2017.

Rivadavia, la principal amenaza deportiva en esa pelea por la tercera y cuarta plaza, queda libre entre semana, por lo que en caso de ganar, Cipo estiraría la ventaja en la tabla a muy poco del cierre.

Respecto de los últimos dos partidos, elAlbinegro introduce una variante en el equipo titular para el clásico.

Continuidad

En la decisión del Ruso Homann se confirma la continuidad de la dupla de ataque formada por Matías Sosa y Jorge Piñero da Silva.

Los dos vienen de marcar en los últimos dos encuentros y son en este momento de la campaña los titulares para el DT.

Matías Carrera, por su parte, tendrá su gran chance en un campo de juego amplio, donde se supone que contará con más espacios para explotar la velocidad ya que Roca deberá salir a buscar la victoria.

En la otra vereda no hay muy buen clima con el entrenador. El público no responde en los partidos como local y la campaña no es buena.

Por eso es que tampoco se espera un gran marco de hinchas, más allá de la presencia de Cipo al que le volvieron a cerrar las puertas de las populares y las plateas por un tema de seguridad.

De esta manera, y de no mediar inconvenientes, el Albinegro formará desde el arranque con Matías Alasia; Gastón Valente, Jara, Federico Velázquez, Nelson Seguel; Carrera, Eduardo Vilce, Fabio Giménez, Gustavo del Prete; Sosa y Piñero da Silva.

Al Maiolino se entrará con ticket y DNI en mano

No es la primera vez que la Policía de Río Negro dispone que para presenciar el clásico de la provincia en el Luis Maiolino los espectadores deberán mostrar su DNI.

La intención es que no se filtren neutrales y que esto lleve a producir incidentes como ya sucedió en el pasado, ante la masiva presencia de albinegros en la popular.

Así, acreditando domicilio, los uniformados confían en evitar sorpresas dentro del estadio, que no espera un gran marco teniendo en cuenta la actualidad del conjunto local.

Para los hinchas de Cipo, la mejor forma de seguirlo será la transmisión del canal estatal ya que la Televisión Rionegrina lo tiene confirmado en su grilla del miércoles a las 21:30.

El de la ida, en La Visera, también había sido emitido por la misma señal.

El Clasico Lo vas a vivir por Radio Galas fm 89.7

(LMdC)