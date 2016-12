En guerra por el mapa de abusadores

Organizaciones sociales y políticas, y vecinos respaldaron por segunda vez a la dirigente barrial del Obrero, Lila Calderón, luego de la segunda denuncia que radicó en su contra un abusador cuyo domicilio fue incluido en el mapa de violadores que difundió la dirigente vecinal. Ante las denuncias, que se multiplicarían, los impulsores del mapa confirmaron que lo digitalizarán y crearán una aplicación para los celulares.

El hombre la denunció por amenazas, pero Calderón hizo su descargo en la fiscalía y, en diálogo con LM Cipolletti, contó que lo único que le dijo fue que tenía que irse del lugar porque en el Barrio Obrero no quieren violadores, narcos ni ladrones. Lo hizo en compañía de otros vecinos y habría videos que registran el momento preciso en que lo exhortan a retirarse del lugar.

“Las mujeres en Cipolletti vamos a dar batalla, sabemos que estamos en la dirección correcta”, sostuvo Laura Contreras, de la seccional local de Unter, quien junto a otros referentes y organizaciones denunciaron al Estado por la complicidad. “Pedimos que con la misma celeridad que toman la denuncia de un abusador y notifican a Lila enjuicien a los abusadores y dejen de dar vueltas”, añadió Contreras.

“Esto no me amedrenta, por más que se junten todos los abusadores para denunciarme, no tengo miedo”, sostuvo Calderón. La referente del Barrio Obrero anticipó que profundizarán las acciones y prometió una app para difundir el mapa.

Info; LMDC