El Municipio rechazó las firmas contra Pehuenche

Entre todos habían logrado juntar 6 mil firmas y, a modo de respaldo, guardaron 1500 extras en caso de que se presentara algún tipo de altercado. Sin embargo, nunca se imaginaron que serían tantas las firmas que quedarían sin efecto. “Me llamaron estando dentro del Municipio y me dijeron que habían recibido sólo 3472 y no 6 mil, no es nada oficial, pero es la información que nos llegó”, comentó indignado el referente político.

“Según comunicó la abogada que está a cargo del caso, tenemos 30 días para completar los requisitos que ellos nos imponen, que son 2600 firmas más. De todas formas, no nos comunicaron por qué dejaron sin efecto el resto y por eso el lunes vamos a presentar una nota en el Concejo Deliberante para que nos expliquen cuál fue el procedimiento con el que hicieron el recuento, porque cuando nosotros las entregamos no las contaron delante nuestro, sólo las recibieron y las guardaron”, explicó.

En la próxima entrega pedirán por la presencia de la presidenta del Concejo, de la asesora legal del Municipio y de algún concejal como testigo, además de filmar el procedimiento de conteo, el cual deberá hacerse frente a los vecinos.

“Vamos a pedir que nos expliquen qué pasó, porque la Carta Orgánica no habla de ninguna causa de desestimación de firmas y queremos saber si el procedimiento por el cual se van a guiar está establecido por escrito o si es inventado. Nosotros vamos a seguir, así nos pongan mil y una trabas, la iniciativa popular se va a dar”, concluyó Varela.

2600 firmas no fueron aceptadas por parte del Ejecutivo.

Los vecinos que impulsan la iniciativa popular aún no recibieron los detalles de las impugnaciones. Además de intentar que sean contempladas, sumarán nuevas adhesiones.

Reclamo popular contra el tarifazo

Aumento

Los vecinos que impulsaron la campaña de firmas para voltear el aumento quieren que se elimine la última suba del boleto urbano, que llevó el pasaje a $13,75.

Sin avances

El Deliberante debe analizar el reclamo y votar a favor o en contra. Si lo acepta, continuará el camino administrativo para que se dé marcha atrás con el aumento.

LMdC