El emotivo mensaje de Jey Mammon por la muerte de los dos nenes en Roca

“Claramente es inmenso el dolor de todo el barrio. Estamos con ustedes”, dijo Mammon.

“Yo no creo en las casualidad, y no casualmente no encontramos con las realidades de Fiske. Hoy están siendo golpeados de una manera fatal, y lo que provoca es una tristeza inmensa con un sentimiento de impotencia. No conozco bien el origen de lo que sucedió, pero que impotencia saber que se pudo evitar”, cuestionó el artista.

Luego de expresar sus palabras indicó que van a colaborar en todo lo que sea necesario. (LMdC)