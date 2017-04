Dictan procesamiento y prisión preventiva por homicidio en Cinco Saltos

El Juzgado de Instrucción N°6 de Cipolletti resolvió el procesamiento con prisión preventiva del imputado José Nieves Quijada. Durante la investigación, la Fiscalía formuló cargos por el delito de “homicidio simple”. La víctima fue y el hecho ocurrió durante la madrugada del 27 de marzo en el domicilio de la calle Justino González 3366 del barrio Perón de Cinco Saltos.

Según la acusación, el imputado José Nieves Quijada le provocó la muerte a Lorenzo Pichihuinca mediante golpes en la cabeza con un objeto contundente cuando este se encontraba tendido en su cama en una de las habitaciones de la vivienda.

En la resolución del procesamiento se consigna que el imputado Quijada confirmó su presencia en la casa de la víctima, aunque además se hallaron huellas del mismo en la parte interior de la puerta que confirman objetivamente que este estuvo ahí. Además se analizaron las declaraciones testimoniales de los vecinos de la víctima, las actuaciones policiales, los informes de autopsia y de Criminalística y otras pruebas de carácter científico.

Dice el procesamiento:

“En síntesis, la forma en la que fue hallado Pichihuinca denota que el mismo fue sorprendido por su agresor, ya que no se encontraron indicios de una lucha activa aunque si se observan lesiones en sus brazos que parecieran indicar que tuvo intenciones de defenderse pero que luego del primer golpe ya no tuvo reacción para hacerlo. En este cuadro, por la postura del cuerpo, se debe contemplar que la víctima estaba recostado o sentado en la cama lo cual facilitó aun más la tarea para su victimario”.

Respecto de la prisión preventiva la resolución especifica que:

“En apretada síntesis, y bajo este lineamiento jurisprudencial, entiendo que la prisión preventiva solo se justifica si se advierten los dos riesgos procesales; por un lado el peligro de fuga y por el otro el de entorpecimiento de la investigación. Respecto al peligro de fuga, sabido es que hay que contemplar varias circunstancias y la primera que voy a tomar es que en caso de recaer condena la pena será de cumplimiento efectivo, ya que la pena en abstracto, tiene como mínimo 8 años de prisión. Es cierto que no tiene antecedentes computables pero esto solo incidirá en la mayor o menor pena, sin evitar en este caso la prisión.

Aquí quiero quisiera recordar que al serle denegado el beneficio de la eximición de prisión por parte de la titular de este organismo, dicha resolución se basó principalmente en la existencia del peligro de fuga, considerando las condiciones personales del mismo quien no solo no tiene domicilio real, como tampoco un trabajo estable, sino que vive en la calle, lo cual deja sin mayores esfuerzos acreditado la falta de arraigo. Tal fallo fue apelado y posteriormente confirmado por el Tribunal de Alzada, el cual dedicó varios párrafos a la situación personal de Quijada, manifestando que a pesar del intento de parte de la defensoría en permitir que el imputado fije domicilio en el público despacho del Dr. Nolivo, tal radicación debe ser real y no ficticia, transformando tal requerimiento en una cuestión tan solo formal”.

La resolución fue firmada por el juez Santiago Márquez Gauna que se encuentra subrogando a la juez titular del organismo María Florencia Caruso.