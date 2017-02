Destrabaron el conflicto y se retomaron los servicios

Después de algunas horas sin actividad en el corralón municipal y otras áreas de la comuna, lo que amenazaba con dejar sin servicios a la ciudad, el Ejecutivo local y Sitramuci se reunieron y llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto relacionado con el acceso a un contrato formal de un grupo de más de 380 trabajadores, a los que podrían sumarse unos 30 más de llegarse a un entendimiento entre las partes.

El miércoles ya se había paralizado por completo, durante toda la jornada, la actividad del corralón, donde se encuentra la sede de Servicios Públicos, con el consiguiente perjuicio para los vecinos.

Ayer, por fortuna, se logró destrabar la situación. Lo que se dio por el compromiso asumido por el intendente Aníbal Tortoriello con el gremialista Omar Meza, titular de Sitramuci, en cuanto a que los nuevos convenios laborales se oficializarán durante febrero y los beneficiados podrán cobrar sus salarios con la nueva liquidación a fines de mes. Además, se abonarán las horas extra a los operarios a quienes no se las abonaron, lo que había irritado más los ánimos.El jefe comunal aceptó conversar también sobre otras reivindicaciones del personal, como el reconocimiento de trabajo insalubre o riesgoso para los empleados que cumplen tareas en el cementerio y el servicio de recolección de residuos domésticos.

Por la mañana, operarios del corralón municipal ubicado en calle Estado de Israel, de la ex Roweco (residuos y barrido de calles) y de la necrópolis no desarrollaron tareas durante unas dos o tres horas por una asamblea en que analizaron los recibos de sueldo y lo que había sumado o cobrado de menos cada uno de ellos. Se comprobó allí la no cancelación de las horas extra y que no se había efectivizado la nueva contratación. Había bronca pero la intervención de Meza logró encauzar las discusiones y supeditar las cosas a un entendimiento con Tortoriello. A primera hora de la tarde, se vieron las caras el jefe comunal y el sindicalista y sellaron el acuerdo.

Fue uno de las primeras tensiones sindicales de un año que puede presentarse muy complicado.

“El intendente Tortoriello cumplirá con su palabra. La nueva liquidación estará a fines de mes. Además, se pagarán las horas extras que se deben”. Omar Meza Líder del Sindicato de Trabajadores Municipales

Logros

Varios beneficios para los obreros

Con su nuevo contrato, los trabajadores mejorarán sus haberes por el cobro de un 20 por ciento de zona desfavorable y tendrán otros beneficios, entre ellos, más estabilidad.

Fuente: LMDC