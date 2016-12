Denuncian que un reconocido estafador ofrecía trabajo a cambio de sexo

Una joven neuquina denunció que un conocido estafador de Cipolletti ofrecía trabajo a cambio de sexo. El hombre se defendió y dijo “que la Fiscalía investigue”.

En declaraciones a LU5, una mujer comentó que en junio pasado fue citada por Oscar Alfredo “Pequi” Bastonero, conocido en el ambiente judicial por varias causas de estafas, quien le ofreció un trabajo como secretaria o empleada doméstica.

“Primero me dio una dirección de una oficina que no existía, al lado de la Catedral y luego me citó en un lugar que era como un hotel residencial, en la calle Ignacio Rivas”. Al llegar, la joven notó que no era una oficina sino una escalera con puertas que daban a habitaciones. Allí el hombre le habría dicho que si quería el trabajo, primero debía tener sexo con él.

“Me fui del lugar y le dije que no me daba con esas cosas. Estaba ilusionada con el trabajo porque tengo dos hijos y le había contado a varias personas”, comentó la mujer, quien luego realizó la denuncia en Fiscalía.

La víctima dijo que ayer recibió amenazas por parte de Bastonero quien la intimó a eliminar las publicaciones donde lo acusaba de intento de abuso sexual. En diálogo con LU5, el hombre pidió a Fiscalía que investigue los hechos y dijo que “por abuso sexual o violación yo entiendo otra cosa”.

En su perfil de Facebook, Bastonero asegura que tiene una asociación civil que maneja merenderos, centros para la mujer y comedores. En este sentido, dijo que trabaja con el Gobierno provincial para dar puestos de trabajo a otras personas. Fuentes gubernamentales negaron tener relación con el hombre.

Estafas reiteradas

En julio, Bastonero fue detenido por estafas reiteradas con terrenos, que rondarían los 400 mil pesos. Desde hace varios años registra fallos judiciales en su contra por estafas e intimidación pública. En el caso del antecedente condenatorio más reciente fue por una amenaza de bomba a los tribunales cipoleños de España y Urquiza, realizada en el 2008.

Hasta el año pasado, Oscar “Pequi” Bastonero trabajó en una FM de Cipolletti y se involucró bastante con las campañas electorales, con un marcado interés por determinados candidatos provinciales y locales. Luego, se alejó de la emisora radial por aparentes diferencias con el propietario.

Info: LMDC