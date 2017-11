Denuncian a un policía por explotar y extorsionar a dos golondrinas

Dos jóvenes tucumanos, que no tienen familia en la ciudad, le construyeron una amplia vivienda a un sargento de la Policía en un lote de una toma. Trabajaron casi de sol a sol durante un año. A veces no comían y a lo largo del invierno sufrieron los fríos intensos porque tuvieron que vivir en la obra para cuidarla. Mientras laburaban, no recibieron un centavo. Cuando terminaron y llegó el momento de cobrar, no quisieron pagarles un peso y ayer hasta fueron efectivos armados para echarlos. La realidad no parece ser más injusta para ellos que, al menos, han recibido la solidaridad de vecinos que los están apoyando en este difícil trance.