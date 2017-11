Colectivos: habilitarán un 0800 para quejas

El Municipio trabaja para habilitar, cuanto antes, una línea telefónica 0800 para canalizar por esa vía todos los reclamos e inquietudes que presenten los usuarios del servicio urbano a manos de la empresa Pehuenche. “Queremos dar respuestas inmediatas”, sostuvo el secretario de Fiscalización, Diego Rebossio.

Paralelamente, avanzan con la colocación de equipos de GPS para monitorear los colectivos urbanos que circulan por la ciudad. Comenzaron con dos unidades y hoy ya son seis los que tienen seguimiento satelital, de un total de once vehículos, más los dos de auxilio (ver aparte).

La línea telefónica será una vía de reclamo ideal para los cipoleños que utilizan el colectivo a diario y suelen verter críticas en las redes sociales, las radios o a los propios choferes.

En junio de 2016, el concejal Miguel Aninao se tomó el trabajo de efectuar 100 encuestas entre los usuarios del transporte urbano de pasajeros, y las respuestas revelaron que para la mayoría el servicio era de regular a malo.

Un 45 por ciento se quejaba de que las frecuencias muchas veces no se cumplen o resultan insuficientes; otro 25% lo criticó por dificultades para acceder a la tarjeta y un 18% apuntó su queja al deteriorado estado de algunos vehículos. En tanto, el 12% restante aglutinó la falta de accesibilidad a personas con discapacidad y recorridos que no llegan a todos lados.

La encuesta se hizo en medio de una negociación tarifaria y el resultado no frenó el aumento, por lo que la opinión de los vecinos no tuvo peso. Lo mismo ocurre con las críticas en redes sociales: aunque suman muchas adhesiones, no parecen generar impacto alguno en la comuna, que debe controlar el buen cumplimiento del servicio.

Rebossio aseveró que en la actualidad, y de acuerdo con el seguimiento satelital que están haciendo sobre seis unidades, los recorridos y frecuencias se están cumpliendo en tiempo y forma. Más allá de eso, afirmó que no ven “mayores falencias dentro del servicio”.

Pronto, los usuarios podrán asentar sus reclamos de manera formal y observar la reacción del Municipio y la empresa a sus planteos.

Vigilados

Monitoreo permanente a través de equipos de seguimiento satelital

Antes de habilitar la línea telefónica de reclamos, el Municipio fortaleció su propio sistema de controles a la empresa Pehuenche. Las frecuencias ya no son verificadas en forma periódica por inspectores parados en las esquinas, sino que se apuesta a un monitoreo permanente a través de sistemas de GPS.

El control satelital se puso en marcha hace aproximadamente un mes en seis de los colectivos del servicio de transporte urbano de pasajeros y vehículos oficiales, y la idea es avanzar sobre la totalidad del parque automotor del Municipio, que supera los 100 vehículos.

Rebossio precisó que los equipos ya fueron instalados en 64 unidades, incluidos los seis colectivos de Pehuenche. Aunque la central de monitoreo municipal aún no está operando las 24 horas, ese es el objetivo y en esa dirección están trabajando y capacitando al personal. (LMdC)