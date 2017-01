Cipo se puso plazo hasta mañana en el mercado

La situación contractual de los nombres de mejor rendimiento en el semestre pasado no hace fácil ninguna negociación por refuerzos y, a medida que se aproxima el día para la vuelta a las prácticas del plantel superior, los dirigentes de Cipolletti están más convencidos de quedarse con el grupo actual y sumar solamente a Lucas Farías.

El cordobés ya firmó su salida de Unión Aconquija y prometió estar en el Alto Valle el miércoles para decir presente, en la mañana del jueves, en La Visera.

Hombre de área, el combo ideal era sumarle a un mediocampsista ofensivo, pero ninguno de los buscados entregó garantías deportivas hasta el momento como para confirmar su arribo.

Apretados en lo presupuestario, la idea no es incrementar las erogaciones si el que llega no viene realmente en condiciones de ganarse rápidamente un puesto entre los once.

Henry Homann está conforme con lo que tiene a disposición hasta el momento y se prepara para vivir una puesta a punto muy tranquila, con todos los valores a disposición. Jorge Giménez, Lucas Mellado y Gastón Pinto limpiaron sus tarjetas amarillas y trabajarán a la par de sus compañeros esperando el debut en la Copa Argentina.

Cipo pondrá en marcha la preparación el jueves y trabajará en la ciudad sin descanso y en varios turnos después de que cada jugador haya cumplido con un plan de mantenimiento.

La segunda fase del Federal A clasifica a los dos mejores equipos de cada Nonagonal y al mejor tercero a la siguiente fase del campeonato que pone en juego un ascenso directo. Los que no llegan a esa figuración, pasan a la Reválida con el resto de los equipos que no ingresaron al selecto grupo de los 18 mejores como en el caso de Independiente de Neuquén y Deportivo Roca.

