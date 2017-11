Balearon una vivienda en Fernández Oro y una familia se salvó de milagro

Según informaron desde la Regional Quinta el hecho ocurrió cerca de la medianoche en una vivienda de la calle Pannesi al 500. El propietario estaba en su interior cuando le dispararon 7 veces. Según citaron en la denuncia policial realizada en la Comisaría 26, el autor de los disparos fue un hombre que se trasladaba en moto. Trabajó el Gabinete de Criminalística y se tomaron fotos que ilustran daños producidos en puerta y ventanas de acceso.

Según expresó el damnificado a sus vecinos el autor de los disparos había estado deambulando en la tarde por el barrio. “No encuentro los motivos, Cuando la Policía me preguntó lo único que se me ocurrió fue un incidente que tuve con un ex empleado que me juró venganza, pero fue hace más de un año. Pudo ser al azar o por una equivocación”, comentó.