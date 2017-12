ATE apoyó a un candidato para Procurador General y levantó polémica

Rodolfo Aguiar expresó a través de un comunicado que, de todas las postulaciones formalizadas, es el abogado Jorge Crespo quien debiera ser elegido por no tener vínculos con el Poder judicial.

“Los rionegrinos queremos cambios reales en la Justicia y no solo maquillajes. Se necesitan funcionarios que muestren independencia y que no sean permeables a las presiones de la política. La única manera de garantizar eso es elegir a un Procurador que no haya pertenecido a la estructura del Poder Judicial y que se encuentre ajeno a sus vicios”, afirmó Aguiar.

Tras las declaraciones se conoció que algunos sectores políticos cuestionaron este posicionamiento público por los antecedentes de Crespo ejerciendo la defensa de violadores.

Según se conoció el abogado fue el defensor de los policías Rubén Rubio y Víctor Chumbita, condenados por secuestrar y violar a una adolescente en la comisaría de Guerrico, y también al sacerdote católico Juan José Urrutia, condenado por abusar de una joven en Allen. Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales recordaron que además fue quien defendió al docente exonerado, Patricio Orlando, denunciado por acoso sexual, homofobia y abuso de poder hacia las estudiantes. (LMdC)