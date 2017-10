Arranca el viento en la región y lo peor se espera a partir de mañana

El titular de Defensa Civil municipal, Felipe Vallejos, recomendó a la población evitar hacer fuego al aire libre durante esta semana, entre otros consejos.

“Le pedimos a la gente que no utilice el fuego, que no queme basura ni hojas porque las consecuencias ya las vivimos hace un mes. Un árbol, las chapas de una casa, todo eso puede caer, pero hay que prevenir los incendios y no ver cómo hacemos para apagarlos. Después se enojan con los bomberos, pero ellos no prenden el fuego. Tratemos de evitarlos. No hagamos fuego al aire libre esta semana”, solicitó el funcionario municipal. Esta fue la recomendación más importante de una larga lista.

De acuerdo con el informe que la AIC emitió ayer por la mañana, vuelven los vientos fuertes a la zona de los valles de Río Negro y Neuquén. Hoy no se sentirán mucho porque se esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Sin embargo, mañana y el jueves el pronóstico indica que pueden superar los 100 kilómetros por hora. En tanto, la intensidad del viento disminuirá a partir del viernes.

Vallejos recomendó ser cautos y seguir el pronóstico porque puede sufrir modificaciones con el pasar de las horas, ya sea que se modifique la intensidad de las ráfagas o los fuertes vientos se anticipen o posterguen un poco. “Hay que chequear la evolución del evento porque puede variar. Informar pero no alarmarse, y estar atentos”, consideró.

Todos en alerta

Ayer, personal de Protección Civil ya había irradiado la alerta de la AIC a otras dependencias municipales como Servicios y Obras Públicas y Acción Social. También estaban al tanto los bomberos voluntarios y coordinaban tareas para encarar el evento meteorológico que se avecina.

“Creemos que no será tan fuerte como el temporal de viento que pasamos, pero no andaremos muy lejos tampoco, hay que esperar cómo se desarrollo el evento”, concluyó Vallejos.

Algunos tips para tener en cuenta

Si estás en tu casa: Verificá que no haya árboles en mal estado. Cerrá puertas y ventanas. Asegurá elementos como toldos, persianas y antenas. Retirá macetas, jaulas y cualquier objeto en altura que pueda caer a la calle.

Si estás afuera: Evitá los muros y las vallas publicitarias. No transites por parques o avenidas arboladas. No pases por debajo de andamios o edificios en construcción. Alejate de postes de luz y torres de alta tensión. No quemes ramas, basura u otras cosas.

Si estás en el auto: En lo posible, evitá circular. Si no podés, reducí la velocidad a límites de seguridad. Motos y vehículos grandes corren peligro de volcar. En caso de necesidad, pará y esperá a que pase el viento.

LMdC