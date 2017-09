Acordaron el régimen de visitas de su hijo a través de Whatsapp

No es lo ideal pero los funcionarios judiciales, en la búsqueda de limar asperezas, tratan de buscar alternativas para el acercamiento entre madres y padres y Cipolletti hizo punta con la utilización del Whatsapp en una mediación que definió el cuidado compartido de un niño. La ex pareja en conflicto no tuvo que estar frente a frente y resolvió el asunto con una serie de mensajes donde se estableció un régimen de visitas de lunes a viernes y los fines de semana.