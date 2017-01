Accidentes domésticos y caída de borrachos lideraron la cantidad de asistencias médicas

Los festejos por la llegada del Año Nuevo provocaron una gran cantidad de personas lesionadas, aunque todas fueron relacionadas con la ingesta del alcohol, los preparativos durante la cena de fin de año y el consumo indiscriminado de alimentos.

Según informó la jefa de guardia del hospital Pedro Moguillansky, Cristina Hernández, Los heridos asistidos en ese nosocomio no fueron de gravedad y no superaron en cantidad a los que suelen atender durante un fin de semana cualquiera.

Los primeros asistidos en la guardia médica se registraron temprano, durante los preparativos de la cena de fin de año. Por estas cuestiones, dos personas adultas fueron atendidas por quemaduras leves, uno de ellos por quemarse con fuego y otro con agua caliente. “Las personas se quemaron mientras cocinaban, y está catalogado como accidente domestico”, relató Hernández, y agregó que se trata de lesiones leves.

También debieron ser asistidos en ese hospital cuatro personas mayores de edad por alcoholismo y otra cantidad fue asistida por la propia policía ya que no se requería la atención médica. “El grado y la cantidad de alcohólicos no fue mayor a otras épocas del año, y en su mayoría fueron personas jóvenes y un adulto mayor. Este último protagonizó una pelea en su domicilio particular y fue herido”, comentó la encargada de la guardia. El excesivo consumo de alcohol también generó ingreso de personas con traumatismos menores por caídas en altura, en la calle y en escaleras, aunque ninguna revistió gravedad.

Reiteró que se trata de la misma cantidad y calidad de los casos atendidos los fines de semana. “Por suerte la fiesta de fin de año no exacerbó las peleas que comúnmente atendemos los fines de semana”, detalló.

Atracones de comida, lo más común en las fiestas

Según expresó Hernández, la asistencia por la ingesta de alimentos en exceso y algunos en mal estado, provocan todos los años una gran cantidad de personas que deben ser asistidas. “La gente come muy rápido, incluso llegaron personas que referían cuerpos extraños en el esófago producto de la mala deglución. Las ensaladas de frutas preparadas días anteriores y ya fermentadas, sumada a las ensaladas rusas no preparadas en el momento, son las principales causantes de indigestiones y gastroenteritis. También toda la comida que va y viene sin respetar la cadena de frío, sumado al consumo de alcohol y al contacto prolongado con el sol aquellos que van al río o al lago, puede provocar diarreas y vómitos durante varios días”, informó Hernández.

