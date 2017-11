Aborto no realizado: dos pericias serán claves

El abogado Martín Segovia, que defiende a una de las médicas acusadas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, indicó que con estas dos pericias puede caer la acusación. “La mujer ingresó a la guardia del hospital con un cuadro de fiebre. Ahí comentó que fue atendida anteriormente en Fernández Oro y que hubo intención de comenzar un aborto pero que no contaban con oxaprost, la medicación utilizada. Fue la gente de La Revuelta la que consigue y aporta la droga a la mujer, pero no habrían informado sobre la dosis, la aplicación ni realizaron un seguimiento, por lo que no consiguió el efecto deseado”, explicó Segovia.

“Cuando la revisan no tenía un cuadro abortivo sino síntomas de la ingesta de oxaprost (fiebre). La doctora solicita una ecografía para saber la edad gestacional y se conoce que el embrión estaba de 23,5 semanas y un peso de 590 gramos, por lo que entendieron que el procedimiento ya no sería de aborto sino la inducción a un parto pretérmino. Con el consentimiento de la paciente, se pidió autorización al Ministerio de Salud para llevar a cabo la inducción, y se les fue negada, aclarando que si lo hacían incurrían en delito”, aclaró el abogado.

“No le suministraron ninguna droga en el hospital. Los efectos del oxaprost se le fueron solos. La mujer generó un buen vínculo con la médica, incluso volvió a atenderse con ella”, agregó Segovia.

Por último, el abogado de la ginecóloga aseguró: “No hubo cuestiones religiosas ni de moral, sino criterios médicos”.

Gestación

¿Hasta cuándo se puede intervenir?

Cuando es extraído un embrión con menos de 22 semanas de gestación es imposible que sobreviva y se trata como un residuo patológico. Luego de las 22 hay posibilidades de sobrevida y el profesional está obligado a brindarle asistencia. Si nace vivo, el médico que asistió el parto debe hacer un certificado de persona nacida viva, pero en el caso de que muera se deberá realizar un acta de defunción. Según la OMS antes de las 22 semanas se puede abortar con medicación, expulsando el embrión, y luego de ese plazo se puede realizar una inducción denominada parto pretérmino. (LMdC)