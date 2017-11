35 secundarios rionegrinos deberán adoptar la reforma en el 2018

Antes de ayer se realizó una masiva marcha de estudiantes secundarios que se oponen a la reforma educativa, ante la inminente aplicación en Cipolletti y en varias localidades más. 35 instituciones son las que restan por sumarse a la Escuela Secundaria de Río Negro, contra 58 que durante todo el 2017 funcionaron bajo esta nueva norma. Docentes y padres también se sumaron a la manifestación y expresaron su rechazo. La ministra de Educación Mónica Silva dijo que los vaticinios docentes sobre la nueva norma no se cumplieron, mientras realizó la apertura de sobres para licitar la ampliación de 5 jardines en la ciudad.

Una masiva manifestación de jóvenes inundó ayer las calles de la ciudad, acompañados de muchos docentes y padres que se oponen a la Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN). Consideran que la nueva norma representa un “vaciamiento curricular”. Exámenes optativos, sin repitencia, desaparición de la escuela de verano son algunos de los puntos que desde el 2016 vienen reclamando tanto alumnos como docentes y gremialistas de Unter, que ven una “vulneración de los derechos laborales”, en la nueva escuela.

Hoy se realizó la apertura de sobres para licitar la ampliación de 5 jardines de CIpolletti, ante la falta de vacantes que se registró la sala de 4. Allí estuvo presente la ministra Silva y anunció además la construcción de dos jardines en el Distrito vecinal Noreste y una nueva escuela secundaria en Las Perlas, adonde los alumnos cursan a contraturno en una escuela primaria. Al finalizar el evento protocolar Silva cuestionó a los docentes que se opusieron a la ESRN y sostuvo que “los temores docentes son todo lo contrario a lo que vaticinaron de forma falsa y malintencionada”. En ese sentido dijo que “nadie quedó sin trabajo, por el contrario muchos se pudieron incorporar al sistema educativo”.

Las obras, que en su mayoría rondan entre los 2 y 3 millones de pesos, serán en los jardines 2, 105, 114, 118 y el integrado 99. Se realizarán aulas, pasillos y baños en la zona de Las Perlas, en el barrio Pichi Nahuel, en el barrio Almirante Brown y en la zona del Puente 83.

La funcionaria explicó que los 35 establecimientos que eligieron no adoptar la nueva norma están ubicados en Catriel, Cipolletti, Villa Regina, Viedma, Jacobacci, Río Colorado y Sierra Grande. Desde el 6 de diciembre comenzarán las asambleas de toma de cargos, las mismas que Unter impidió a comienzos de este año para evitar el avance de la ESRN, sin éxito ya que por decreto se avanzó ante la falta de consenso.

“Nosotros garantizamos que no habrá un vaciamiento curricular, de hecho esta nueva escuela tiene curriculum, la escuela a la que hoy asisten estos chicos que se manifestaron no lo tiene”, enfatizó la ministra y agregó que este nuevo modelo “piensa en las personas del siglo XX, no en el siglo XIX cuando fue creada la vieja escuela, pensada para otra época”.

“Todavia hoy está disponible la posibilidad de hacer aportes para quien quiera decir algo sobre la ESRN”, aseguró la ministra.

Para el lunes próximo, la seccional cipoleña de Unter convocó a una nueva manifestación “a todas las comunidades educativas, docentes, familias, estudiantes a las 17:30 para continuar expresando el rechazo a la ESRN”, informaron mediante un comunicado. (Diario RN )